Площадка "Московский уголовный розыск, 1945–1953" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 10.08 22:27

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Площадка рассказывает о борьбе сотрудников МУРА со столичными преступниками. Здесь можно оказаться в типичной бандитской квартире середины XX века, лично познакомиться с «воровской малиной», сравнить методы и инструменты работы полиции и милиции: униформу, оружие, транспорт. Перекусить забытыми на вкус советскими продуктами и вспомнить, как играть в уличный бильярд.