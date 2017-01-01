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Ребёнок пострадал в ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14:48
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11 августа на пересечении Новочеркасского бульвара и ул. Маршала Голованова произошло столкновение автомобилей такси "Хёндай Солярис" и "Рено", от мощного удара автомобиль такси перевернулся. Также в ДТП пострадал ребёнок. Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал ребёнка в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД, а также "Дорожный патруль" ЦОДД. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться.

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Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    16:03
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:32
    https://www.mskagency.ru/materials/2807686
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