Мотоциклист пострадал в ДТП на Люблинской улице в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 14:49

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11 августа на пересечении улиц Люблинская и Судакова произошло ДТП автомобиля "Ниссан" и мотоцикла. Как рассказал один из участников движения, водитель автомобиля "Ниссан" выехал с улицы Судакова на Люблинскую улицу и начал поворачивать в сторону Марьино в тот момент, когда на зелёный сигнал светофора начали движение мотоциклисты в том же направлении. Автомобиль столкнулся с одним из мотоциклистов, от удара а/м развернуло, а мотоциклист без экипировки получил травмы. Пострадавшему была вызвана карета Скорой помощи. Между байкерами и водителем произошла перепалка, их успокоили очевидцы ДТП. На месте аварии работают сотрудники ДПС, которым предстоит разобраться в случившимся.