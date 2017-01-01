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Мотоциклист пострадал в ДТП на Люблинской улице в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14:49
  • 128
  • 1

11 августа на пересечении улиц Люблинская и Судакова произошло ДТП автомобиля "Ниссан" и мотоцикла. Как рассказал один из участников движения, водитель автомобиля "Ниссан" выехал с улицы Судакова на Люблинскую улицу и начал поворачивать в сторону Марьино в тот момент, когда на зелёный сигнал светофора начали движение мотоциклисты в том же направлении. Автомобиль столкнулся с одним из мотоциклистов, от удара а/м развернуло, а мотоциклист без экипировки получил травмы. Пострадавшему была вызвана карета Скорой помощи. Между байкерами и водителем произошла перепалка, их успокоили очевидцы ДТП. На месте аварии работают сотрудники ДПС, которым предстоит разобраться в случившимся.

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Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    16:04
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:46
    https://www.mskagency.ru/materials/2807692
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