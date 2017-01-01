Квартира загорелась в жилом доме на юге Москвы
- Автор:
- Hummer007
- Дата публикации:
- 18:48
-
- 51
Горит квартира на 11 этаже. Был большой хлопок. О пострадавших информации нет.
- 51
Горит квартира на 11 этаже. Был большой хлопок. О пострадавших информации нет.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)