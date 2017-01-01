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Квартира загорелась в жилом доме на юге Москвы

Автор:
Hummer007
Дата публикации:
18:48
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Горит квартира на 11 этаже. Был большой хлопок. О пострадавших информации нет.

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Комментарии (0)

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