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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 августа 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
10:36
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10 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 10 августа, вошли кадры о том, как оползень произошёл в Индии, кадры о том, как дорогу размыло в Свердловской области, кадры о том, как дети раскопали плохо отремонтированную дорогу в Челябинске и кадры о том, как рыбу свалили вдоль дороги в Камчатском крае.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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