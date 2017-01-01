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На КАДе в Санкт-Петербурге загорелся грузовик

Автор:
dimigabi
Дата публикации:
21:59
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На КАДе в Санкт-Петербурге загорелся мусоровоз.

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