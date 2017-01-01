s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Очень жаркий день в столице

Очень жаркий день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:43
  • 16
  • 0

Горожане с удовольствием загорают на Воробьевых горах, купаются . В центре города коммунальные службы поливают проезжие части.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
21:52 | Uwis
К 90-летию Парка Горького Крымский мост украсили праздничными флагами
18 0
20:43 | LaimeLaim
Самый актуальный отдых в жару-речные прогулки