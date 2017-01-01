Очень жаркий день в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:43
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- 16
Горожане с удовольствием загорают на Воробьевых горах, купаются . В центре города коммунальные службы поливают проезжие части.
- 16
Горожане с удовольствием загорают на Воробьевых горах, купаются . В центре города коммунальные службы поливают проезжие части.
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