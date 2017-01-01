На Алтуфьевском шоссе в Москве сгорел автомобиль

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Вечером 11 августа на северо-востоке столицы по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 86, произошло возгорание автомобиля. Автомобиль "Ниссан Альмера" был припаркован во дворе. Очевидцы заметили вырывающееся из-под капота автомобиля пламя и вызвали пожарных. Оперативно прибывшие пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 3 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия-короткое замыкание в электропроводке.