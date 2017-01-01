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На Алтуфьевском шоссе в Москве сгорел автомобиль

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:42
  • 59
  • 1

Вечером 11 августа на северо-востоке столицы по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 86, произошло возгорание автомобиля. Автомобиль "Ниссан Альмера" был припаркован во дворе. Очевидцы заметили вырывающееся из-под капота автомобиля пламя и вызвали пожарных. Оперативно прибывшие пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 3 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия-короткое замыкание в электропроводке.

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  • 1

Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    21:33
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:17
    https://www.mskagency.ru/materials/2807720
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