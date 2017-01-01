Подозреваемый в краже из магазина на Волгоградском проспекте ранил двух полицейских при задержании

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 10:26

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11 августа около 23:00 на пульт дежурного поступил сигнал о краже из круглосуточного магазина расположенного по адресу Волгоградский проспект, д. 105. Сотрудники полиции прибыли по вызову и обнаружили мужчину, который повел себя агрессивно, напал на полицейских и нанес им колото-резанные ранения острым предметом. Правоохранители ранили нападавшего из табельного оружия. В результате происшествия двое полицейских и нападавший были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка.