Подозреваемый в краже из магазина на Волгоградском проспекте ранил двух полицейских при задержании
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 10:26
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11 августа около 23:00 на пульт дежурного поступил сигнал о краже из круглосуточного магазина расположенного по адресу Волгоградский проспект, д. 105. Сотрудники полиции прибыли по вызову и обнаружили мужчину, который повел себя агрессивно, напал на полицейских и нанес им колото-резанные ранения острым предметом. Правоохранители ранили нападавшего из табельного оружия. В результате происшествия двое полицейских и нападавший были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка.
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