В Перми по свежеуложенному асфальту запустили движение автотранспорта

Автор: kirill1303 Дата публикации: 20:07

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Вечером 11-го августа сотрудники подрядной организации, выполнявшие работы по заказу ООО «Пермская сетевая компания», спустя примерно месяц после отсутствия верхнего слоя асфальта приступили к его укладке. Непонятно почему, «специалисты» за один час уложили асфальт сразу на обеих полосах движения нечётной стороны улицы Маршала Рыбалко, при этом не перекрывая движения. Как результат, сразу же после проезда автомобилей и особенно автобусов на ещё горячем не утрамбованном асфальте осталась колея. Примечательно, что ранее в отношении сетевой компании возбуждено дело об административных правонарушениях за отсутствие дорожных знаков при проведении работ.