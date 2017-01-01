Праздник сельского туризма прошёл в селе Коньшино Белгородской области

Автор: Николай Черных Дата публикации: 01:04

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211392

Праздник сельского туризма прошёл в селе Коньшино городского округа Губкинский Белгородской области в прошедшее воскресенье.На чём стоит сельский туризм? Ну прежде всего на дорогах. На близости к Москве и другим городам - Губкину, Белгороду, Воронежу и Старому Осколу. А еще на энтузиазме изобретателей и рационализаторов.Белгородский энтузиаст Николай Любезных стал нарушителем спокойствия жителей родного села, когда придумал Марсоход. Вместо того, чтобы сменить ПМЖ, к человеку-празднику в назначенный день подтянулись российские немцы, решившие приготовить для всех узбекский плов, уроженцы солнечной Грузии и народные мастера, также ответившие на призыв отметить выходные демонстрацией своих достижений.Чеканка монет с символикой радостных событий и населенных пунктов, производство тёплых вещей из овечьей и собачьей шерсти, вязанных игрушек, сказочных фигур для ландшафтного дизайна, лозоплетение..."Других посмотреть и себя показать" - один из реализованных принципов сельского туризма. Праздник состоялся для гостей из Тамбова, Воронежа и Старого Оскола. Кто-то из приглашённых подзаработал, кто-то спел и сплясал, а кто-то бесплатно катал всю детвору. Каждого, кто хоть чем-то удивил, хозяева праздника угостили шурпой. Представители областной администрации при стечении народа в микрофон от имени губернатора пообещали в следующем году провести реконструкцию Сельского Дома культуры. И не мудрено: село Коньшино с его 200-летней историей включено в региональный туристический маршрут. Снимать кино про печь на колесах, изготовленную местным кулибиным, недавно приезжали даже из столицы Урала.В списке трофеев главного зачинщика перемен Николая Любезных - победа в известной программе "Слабо". Его первый частный и единственный в округе краеведческий музей, "Машина времени" - ещё как работают на идею возрождения родного края! Практически в каждом втором дворе села Коньшино сегодня мастерится что-то необычное. Только доработка таких ноу-хау требует времени и средств..." Было бы для кого изобретать, а фантазий у нас вагон и маленькая тележка", - шутят аборигены.