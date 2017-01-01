s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Велопикет в рамках движения «За Собянина» в парке "Сокольники"

Велопикет в рамках движения «За Собянина» в парке "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:17
  • 24
  • 0

Велопикет в рамках движения «За Собянина» в парке "Сокольники".

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
23:01 | Uwis
Площадка фестиваля "Первая оборона Севастополя, 1854–1855" организована в рамках фестиваля "Времена и эпохи"
21 0
22:07 | LaimeLaim
Велопикет движения «За Собянина» прошел в парке Горького