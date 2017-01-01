Рейд сотрудников МЧС и полиции по безопасности отдыхающих, состоялся на Новоспасском пруду в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:32

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12 августа в центре Москвы в Таганском районе состоялся совместный рейд сотрудников МЧС, полиции и общественных организаций по безопасности отдыхающих вблизи водных объектов. Мероприятие проходило на Новоспасском пруду где обычно в дневные часы на выходных днях можно встретить большое количество отдыхающих. Участники совместного рейда рассказали горожанам о правилах безопасности и вручили им информационные магниты с указанием основных потенциально опасных форм поведения на городских объектах вблизи водоёмов и в парковых территориях. Особый ажиотаж у отдыхающих вызвала возможность познакомиться с настоящими "хвостатыми спасателями". Пёс спасатель по кличке Герц охотно позировал и фотографировался с окружающими, а сотрудницы общественной некоммерческой организации рассказали об особенностях дрессуры и традиционных буднях собаки-спасателя.