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Сотрудники полиции провели задержание нарушителя общественного порядка на Новоспасском пруду

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:49
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12 августа в центре Москвы во время проведения совместного рейда сотрудников МЧС и полицейских на Новоспасском пруду по обеспечению безопасности пребывания горожан около водоёмов, произошел инцидент. В момент патрулирования береговой линии, когда участники рейда обращались к гражданам и дарили им информационные магниты и майки, один из неизвестных повел себе неадекватно. Пожилой мужчина стал выкрикивать в адрес участников нецензурную брань. Дежурившие полицейские тут же оперативно вмешались и потребовали от гражданина предъявить документы и сообщили ему о нарушении общественного порядка. У мужчины при себе не оказалось документов. На место был вызван патрульный автомобиль, который в последствии доставил задержанного в территориальный отдел полиции по Таганскому району для установления личности и оформление штрафа за мелкое хулиганство.

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