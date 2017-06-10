Площадка фестиваля "Первая оборона Севастополя, 1854–1855" организована в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 12.08 23:01

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Севастополь обороняли во время Крымской войны между Россией и коалицией других империй: Британской, Французской, Османской, а также Сардинским королевством (нынешняя Италия). Три года бои шли на всех российских морских границах, даже на Камчатке, но самые тяжелые сражения – в Крыму. Площадка знакомит посетителей фестиваля со знаковыми объектами, событиями и действующим лицами первой обороны Севастополя, но главное — показывает военную и повседневную жить участников тех событий: солдат и офицеров российской и союзных армий, простых горожан. За основу взяты их воспоминания, письменные и изобразительные источники — все это в доступной и наглядной форме.