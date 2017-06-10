Площадка фестиваля "Русско-турецкая война, 1877–1878" организована в рамках программы фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 12.08 23:19

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Война между Российской империей и ее союзниками (Балканскими странами) и Османской империей была вызвана подъемом национального самосознания на Балканах в ответ на гонения христиан. Россия объявила войну Турции. Посетители увидят, как жили русские солдаты и их противники, пройдут краткий курс молодого бойца (строевые приемы, штыковой бой), послушают солдатские песни и лекции по истории вооружения русской и турецкой армий. В то же время мирный лагерь покажет городской быт Москвы XIX века. Для гостей открыты Английский клуб, бильярдная, трактир, модное ателье, игровая зона старинных подвижных игр. В России впервые так наглядно представлена реконструкция этой эпохи.