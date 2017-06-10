s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Площадка фестиваля "Русско-турецкая война, 1877–1878" организована в рамках программы фестиваля "Времена и эпохи"

Площадка фестиваля "Русско-турецкая война, 1877–1878" организована в рамках программы фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.08 23:19
  • 21
  • 0

Война между Российской империей и ее союзниками (Балканскими странами) и Османской империей была вызвана подъемом национального самосознания на Балканах в ответ на гонения христиан. Россия объявила войну Турции. Посетители увидят, как жили русские солдаты и их противники, пройдут краткий курс молодого бойца (строевые приемы, штыковой бой), послушают солдатские песни и лекции по истории вооружения русской и турецкой армий. В то же время мирный лагерь покажет городской быт Москвы XIX века. Для гостей открыты Английский клуб, бильярдная, трактир, модное ателье, игровая зона старинных подвижных игр. В России впервые так наглядно представлена реконструкция этой эпохи.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
03:33 | denis947
Автобус насквозь прошило отбойником после ДТП на Братеевском мосту в Москве
23 0
12.08 23:01 | Uwis
Площадка фестиваля "Первая оборона Севастополя, 1854–1855" организована в рамках фестиваля "Времена и эпохи"
71 2
10.06.2017 22:19 | Artem_077
Битвы воинов в доспехах проходят на Новом Арбате в Москве