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Автобус насквозь прошило отбойником после ДТП на Братеевском мосту в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
03:33
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На юге Москвы произошло ДТП с участием автобуса. На заезде на Братеевский мост при движении в сторону Люблинской улицы автобус маршрута "Ашан-Братеево - м. "Братиславская", следовавший в парк, наехал на торчащую металлическую конструкцию отбойника. Как рассказал водитель автобуса конструкция частично торчала над проезжей частью, т. к. днем ранее в нее врезался грузовик. Металлическая труба прошила практически насквозь автобус, пройдя через весь салон до заднего колеса. К счастью в момент аварии в салоне автобуса никого не было, а водитель получил легкие травмы и от госпитализации отказался. Движение по Братеевскому мосту оказалось частично заблокировано, автобус застрял на конструкции, и чтобы его эвакуировать нужно срезать часть трубы.

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