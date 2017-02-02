Тяжёлая техника не даёт покоя жителям Смоленской области

Автор: Rampant Дата публикации: 12:21

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211420

Шумят, пылят, загрязняют воздух выхлопными газами: тяжёлая техника не даёт покоя жителям города Гагарин, что в Смоленской области. По словам мобильного репортёра, самосвалы, автокраны, бульдозеры, тягачи непрерывно носятся под окнами жилых домов на улице Солнцева. При этом здесь стоит знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". Однако это, по-видимому, никого не смущает. Поток машин не прекращается даже в выходные дни. Люди стараются не открывать окна из-за витающей в воздухе пыли и запаха выхлопных газов. Жалуются на плохое самочувствие. И просят решить их проблему, прекратить этот "настоящий ад".Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Вторую неделю возле многоквартирного жилого дома, буквально в 3-4 метрах от окон, в течение всего дня непрерывно носится тяжёлая техника: самосвалы, автокраны, бульдозеры, тягачи. Они не сбавляют скорость, газуют, поднимают пыль (улица много-много лет не заасфальтирована), не говоря уже о шуме. В квартирах в жару стоит невыносимая духота, поскольку окна невозможно открыть, иначе помещения наполняются пылью и выхлопными газами. Настоящий ад.У жильцов уже возникают проблемы со здоровьем. Кто-то жалуется на обострение астмы, кто-то на подскочившее артериальное давление. Я не знаю, что за работы ведутся и кем они проводятся, и чем обусловлен этот беспредел, и кто должен помочь жильцам. Но точно, что на помощь городской администрации рассчитывать не приходится. Она в курсе происходящего, насколько я знаю. Кстати, на нашей улице стоит знак "Движение грузовых автомобилей запрещено", но это никого не смущает.Движение тяжёлых грузовиков на нашей "тихой" улочке не затихло и в выходные дни 11 и 12 августа. И продолжалось каждые пять минут. "Лишив покоя, отдыха и сна..."".