Тяжёлая техника не даёт покоя жителям Смоленской области
- Автор:
- Rampant
- Дата публикации:
- 12:21
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- 28
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Вторую неделю возле многоквартирного жилого дома, буквально в 3-4 метрах от окон, в течение всего дня непрерывно носится тяжёлая техника: самосвалы, автокраны, бульдозеры, тягачи. Они не сбавляют скорость, газуют, поднимают пыль (улица много-много лет не заасфальтирована), не говоря уже о шуме. В квартирах в жару стоит невыносимая духота, поскольку окна невозможно открыть, иначе помещения наполняются пылью и выхлопными газами. Настоящий ад.
У жильцов уже возникают проблемы со здоровьем. Кто-то жалуется на обострение астмы, кто-то на подскочившее артериальное давление. Я не знаю, что за работы ведутся и кем они проводятся, и чем обусловлен этот беспредел, и кто должен помочь жильцам. Но точно, что на помощь городской администрации рассчитывать не приходится. Она в курсе происходящего, насколько я знаю. Кстати, на нашей улице стоит знак "Движение грузовых автомобилей запрещено", но это никого не смущает.
Движение тяжёлых грузовиков на нашей "тихой" улочке не затихло и в выходные дни 11 и 12 августа. И продолжалось каждые пять минут. "Лишив покоя, отдыха и сна..."".
- 28
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