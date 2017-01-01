s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Семейство горихвосток поселилось в храме Донецка

Семейство горихвосток поселилось в храме Донецка

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
12:37
  • 34
  • 0

Трогательные кадры запечатлел мобильный репортёр из Донецка. Накануне днём храм во имя святого Серафима Саровского наполнился звонкой птичьей трелью. Оказалось, что в храм залетело целое семейство горихвосток - мама и слёток. Вели себя громко: кричали, играли в догонялки, прятались за подсвечниками, за чашей для освящения воды и крещения младенцев. А потом, по словам прихожан, и вовсе подпевали священнослужителям во время службы. Однако местный батюшка категорически запретил трогать слётка: у него мама есть, говорит батюшка, она разберётся.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"В Петровском районе Донецка оказалась в храме во имя святого Серафима Саровского. Стены храма еще не расписаны, икон мало. И вот что там произошло. Слышу громкий птичий крик! На окошке сидит мелкая птица, держит червяка; внизу по полу храма бегает слеток. Обе птицы шумят. "Птицедитё" бегало внизу, за подсвечниками, за чашей для освящения воды и крещения младенцев. В конце концов "птицемама" спустилась вниз, накормила дитятко, и шум затих.

Матушки говорят, что батюшка категорически запретил трогать слётка: у него мама есть, говорит батюшка, она разберется. На службе птички подпевают. Оказались горихвостки. Относительно новая птица в нашей местности - появились незадолго до войны, где-то в год чемпионата. Трогательная ситуация оставила впечатление доброты".

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

53 0
09.08 16:06 | mreportertv
Верблюд застрял в салоне легковушки в Индии
52 0
02.08 10:18 | vkontakte23600949
Совёнок появился на улице Уфы
51 0
30.07 17:38 | natalitvinenko
Лунное затмение наблюдали жители Донецка
1529 2
02.08 10:24 | Delfinka
Жители Саратовской области возмущены строительством церкви на месте парка и детской площадки