Семейство горихвосток поселилось в храме Донецка

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 12:37

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211422

Трогательные кадры запечатлел мобильный репортёр из Донецка. Накануне днём храм во имя святого Серафима Саровского наполнился звонкой птичьей трелью. Оказалось, что в храм залетело целое семейство горихвосток - мама и слёток. Вели себя громко: кричали, играли в догонялки, прятались за подсвечниками, за чашей для освящения воды и крещения младенцев. А потом, по словам прихожан, и вовсе подпевали священнослужителям во время службы. Однако местный батюшка категорически запретил трогать слётка: у него мама есть, говорит батюшка, она разберётся.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"В Петровском районе Донецка оказалась в храме во имя святого Серафима Саровского. Стены храма еще не расписаны, икон мало. И вот что там произошло. Слышу громкий птичий крик! На окошке сидит мелкая птица, держит червяка; внизу по полу храма бегает слеток. Обе птицы шумят. "Птицедитё" бегало внизу, за подсвечниками, за чашей для освящения воды и крещения младенцев. В конце концов "птицемама" спустилась вниз, накормила дитятко, и шум затих.Матушки говорят, что батюшка категорически запретил трогать слётка: у него мама есть, говорит батюшка, она разберется. На службе птички подпевают. Оказались горихвостки. Относительно новая птица в нашей местности - появились незадолго до войны, где-то в год чемпионата. Трогательная ситуация оставила впечатление доброты".