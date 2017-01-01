Семейство горихвосток поселилось в храме Донецка
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 12:37
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- 34
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В Петровском районе Донецка оказалась в храме во имя святого Серафима Саровского. Стены храма еще не расписаны, икон мало. И вот что там произошло. Слышу громкий птичий крик! На окошке сидит мелкая птица, держит червяка; внизу по полу храма бегает слеток. Обе птицы шумят. "Птицедитё" бегало внизу, за подсвечниками, за чашей для освящения воды и крещения младенцев. В конце концов "птицемама" спустилась вниз, накормила дитятко, и шум затих.
Матушки говорят, что батюшка категорически запретил трогать слётка: у него мама есть, говорит батюшка, она разберется. На службе птички подпевают. Оказались горихвостки. Относительно новая птица в нашей местности - появились незадолго до войны, где-то в год чемпионата. Трогательная ситуация оставила впечатление доброты".
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