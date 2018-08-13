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Серьёзное ДТП произошло на северо-западе Москвы: пострадали двое взрослых и ребёнок

Автор:
mars66
Дата публикации:
15:22
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На северо-западе Москвы около двух часов дня произошло серьёзное ДТП. Автомобиль "Ford Fusion" двигался по улице Сходненская в сторону области. В салоне машины находились женщина-водитель и ребёнок. В это время возле дома №50 с парковки стал выезжать "Ford Transit Connect". Женщина не справилась с управлением и врезалась в фургон. От удара "Ford Fusion" перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадали двое взрослых (оба водителя) и ребёнок. На место аварии прибыли машины ДПС, скорой медицинской помощи, пожарная команда. Также прилетал санитарный вертолёт. Причину и виновника ДТП установит следствие.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    18:40
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:37 https://www.mskagency.ru/materials/2808028 13.08.18. Ссылка на портал добавлена.
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