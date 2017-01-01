Веселившаяся ночью молодёжь не давала спать жителям Волжского
- Автор:
- Andrew Sam
- Дата публикации:
- 16:16
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- 26
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Время 02:17 ночи, и я просыпаюсь от того, что на улице стоит ужасный шум! На пересечении улиц Фонтанная и Чайковского стоят несколько машин, и из них во всю гремит музыка. Ещё и молодежь подпевает, свистит и орет! И это в метрах 800 от здания Волжского УВД и в 500 метрах от Администрации города! Это позор, Друзья! В 02:20 я позвонил по номеру 112, и девушка-оператор меня выслушала и пообещала, что заявка принята! И точно! Через 10 минут приехал наряд полиции. И наступила благодать! Красота! Но, как мне потом рассказали знакомые, такое здесь бывает каждый день и через день. Странно! Неужели так все запущено?".
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