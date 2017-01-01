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Веселившаяся ночью молодёжь не давала спать жителям Волжского

Автор:
Andrew Sam
Дата публикации:
16:16
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Ночные крики, свист и громкая музыка - всё это рядом с жилыми домами, администрацией города и УВД. Такая картина предстала перед мобильным репортёром из города Волжский, что в Волгоградской области. По автора ролика, так громко гуляла местная молодёжь. Такое веселье мешало спать жителям улицы Фонтанной и Чайковского. Решить проблему смогли только сотрудники полиции. Их вызвал на место мобильный репортёр. Правда, горожане жалуются, что такая картина повторяется буквально каждый день.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Время 02:17 ночи, и я просыпаюсь от того, что на улице стоит ужасный шум! На пересечении улиц Фонтанная и Чайковского стоят несколько машин, и из них во всю гремит музыка. Ещё и молодежь подпевает, свистит и орет! И это в метрах 800 от здания Волжского УВД и в 500 метрах от Администрации города! Это позор, Друзья! В 02:20 я позвонил по номеру 112, и девушка-оператор меня выслушала и пообещала, что заявка принята! И точно! Через 10 минут приехал наряд полиции. И наступила благодать! Красота! Но, как мне потом рассказали знакомые, такое здесь бывает каждый день и через день. Странно! Неужели так все запущено?".

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