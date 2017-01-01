На строительной площадке объекта Urban Group «Видный город» начались подготовительные работы

Автор: denis947 Дата публикации: 16:50

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На строительной площадке объекта Urban Group «Видный город» в Ленинском районе Московской области начались подготовительные работы. 13 августа начались работы по подготовке строительной площадки первого из недостроенных жилых комплексов Urban Group - «Видного города». В целях экономии времени на данном этапе принято решение выполнять работы действующими силами – привлеченными конкурсным управляющим подрядчиками, в том числе ранее задействованными на объектах. В соответствии с «дорожной картой» в ближайшие 7-10 дней завершится формирование службы технического заказчика. До конца августа будет отобран генеральный подрядчик, который с сентября займется непосредственно достройкой объектов.