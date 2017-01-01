Новое оформление Никольской улицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:33

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На Никольской улице сняли светодиодных бабочек и украсили улицу сине-фиолетовой сеткой, возможно это символизирует цвет неба. Смотрится оригинально и непривычно.