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Новое оформление Никольской улицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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На Никольской улице сняли светодиодных бабочек и украсили улицу сине-фиолетовой сеткой, возможно это символизирует цвет неба. Смотрится оригинально и непривычно.

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