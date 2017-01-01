Новое оформление Никольской улицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:33
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- 21
На Никольской улице сняли светодиодных бабочек и украсили улицу сине-фиолетовой сеткой, возможно это символизирует цвет неба. Смотрится оригинально и непривычно.
- 21
На Никольской улице сняли светодиодных бабочек и украсили улицу сине-фиолетовой сеткой, возможно это символизирует цвет неба. Смотрится оригинально и непривычно.
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