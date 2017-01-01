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Ветреный и прохладный день в столице 13 августа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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В столице значительно похолодало. Очень сильные порывы ветра создают не комфортное прибывание на улице.

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