Ветреный и прохладный день в столице 13 августа
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:33
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- 19
В столице значительно похолодало. Очень сильные порывы ветра создают не комфортное прибывание на улице.
- 19
В столице значительно похолодало. Очень сильные порывы ветра создают не комфортное прибывание на улице.
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