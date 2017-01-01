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Три автомобиля столкнулись на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:49
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Вечером 13 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Римского-Корсакова, напротив дома 4, столкнулись 3 автомобиля: "Форд Мондео", "Киа Рио" и "Сузуки". Все три автрмобиля двигались в сторону улицы Декабристов. Напротив дома 4 имеется нерегулируемый пешеходный переход. Водители автомобилей "Сузуки" и "Киа" начали притормаживать, чтобы пропустить пешеходов. В ту же секунду сзади в автомобиль "Киа" врезается автомобиль "Форд". От удара автомобиль "Киа" продвигается вперёд и ударяет автомобиль "Сузуки". К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал. Машины получили различные повреждения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

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