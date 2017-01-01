"Книжные Аллеи" на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге - 12 августа 2018 года

Автор: Leobr Дата публикации: 13.08 20:49

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Продолжают работу "Книжные Аллеи" на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге. Это торговые точки различных издательств и рядом сцена для выступлений музыкантов и литераторов. Вот только часть одного дня 12 августа 2018 года. Менялись выступающие... и частично их зрители - потому что многие приходят "на своих" артистов. Да и жанры представлены самые разные - театр, опера, эстрада отечественная и зарубежная. "Поэтический Алфавит" Андрея Демяненко - выступили он и Ольга Василевская, Влад Леонтьев, Игорь Кабанов. Встреча с двумя Евгениями - Мякишев и Дьяконов, Андреем Чивиковым. Театр-студия "Горошины".«Классика с нами. М.И. Глинка». «Музыка любви» - пела Оксана Дроздова. Группа «ЛАС ВЕГАС КОМБО» - на сцене и "в зале". Французский шансон (начало программы) - Дидье Жуани. Менялась и погода - то солнце, то сильный ливень. Но встречи продолжаются как и прошлый год https://www.mreporter.ru/reports/192363 https://www.mreporter.ru/reports/191941 https://www.mreporter.ru/reports/187465 https://www.mreporter.ru/reports/192024 , лишь на зиму переносятся в "Книжную лавку писателей".