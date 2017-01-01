В Приморском крае дорога из Силинского в Артём стала похожа на решето
- Автор:
- Antoninaprimkrai
- Дата публикации:
- 12:07
-
- 29
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Дороги разбитые, ездить опасно даже в дождь. Посмотрите какие ямы! Асфальт смывает, ехать невозможно. Власти ничего не делают. Но как нам ездить по таким дорогам, особенно с детьми? Когда нибудь сделают эту дорогу? Уважаемые власти, устраните проблему, иначе множества аварий не избежать. Новую дорогу делают, но не известно, когда ее откроют. Приходится всегда с детьми по такой дороге передвигаться из посёлка Силинский в город Артем".
- 29
Ещё
47
13.08 15:33 | Хораськин Андрей
41
13.08 11:33 | Хораськин Андрей
151
09.08 11:23 | kp-2018rt
78
09.08 14:48 | Аноним
Комментарии (0)