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В Приморском крае дорога из Силинского в Артём стала похожа на решето

Автор:
Antoninaprimkrai
Дата публикации:
12:07
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Как ездить по этой дороге - жители Приморского края не знают. Проезжая часть, ведущая из посёлка Силинский в город Артём, находится, по словам мобильного репортёра, в плачевном состоянии. Асфальт сплошь покрыт ямами и выбоинами. Полотно напоминает решето. А после дождя всё превращается в скользкое грязевое месиво, ездить по которому становится ещё опаснее. Люди ждут дорожного ремонта на этом путепроводе. Однако власти, как рассказывает местный автомобилист, с ремонтом не спешат.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Дороги разбитые, ездить опасно даже в дождь. Посмотрите какие ямы! Асфальт смывает, ехать невозможно. Власти ничего не делают. Но как нам ездить по таким дорогам, особенно с детьми? Когда нибудь сделают эту дорогу? Уважаемые власти, устраните проблему, иначе множества аварий не избежать. Новую дорогу делают, но не известно, когда ее откроют. Приходится всегда с детьми по такой дороге передвигаться из посёлка Силинский в город Артем".


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