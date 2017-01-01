Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 13 августа 2018 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 07:39
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- 16
В выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, обсуждаемые в сети, а также вы узнаете об искусственном интеллекте, который помогает вычислить хакеров и слонов.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
приложение и станьте героем телеэфира!
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