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Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 13 августа 2018 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
07:39
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13 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Вести.net - Мобильный репортёр.
В выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, обсуждаемые в сети, а также вы узнаете об искусственном интеллекте, который помогает вычислить хакеров и слонов.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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