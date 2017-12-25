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Грузовик улетел в головокружительный занос на трассе в Оклахоме

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:19
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Могло бы получиться и позрелищнее. Так самые циничные юзеры комментируют видео из американского штата Оклахома. Здесь улетел в занос вот этот грузовик. Водитель, видимо, не рассчитал скорость движения - так что в какой-то момент фура завалилась на асфальт и покатилась прямиком к заправке. Если бы зацепила одну из колонок, взрыва и пожара, скорее всего, было бы не миновать. Ну а так - вышло, может быть, и менее эффектно. Зато, как сообщается, без жертв.
Видео: YouTube / Heavy Machines

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Комментарии (0)

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