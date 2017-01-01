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Забавные шмели облюбовали цветы в Донецке

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
14:31
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Живописную природную зарисовку снял мобильный репортёр из Донецка. В середине августа в городе распустились яркие цветы. Которые не остались незамеченными не только горожанами, но и местными насекомыми. Соцветия облюбовали шмели. Причём, как отмечает автор видео, очень упитанные и нажористые. Они забавно кружат над лепестками, неуклюже садятся, пьют нектар. "Выглядит уж очень красиво," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Во дворе нашей организации расцвели осенние (ну или почти осенние) цветы. И над этим цветами кружат - нет, не какие-нибудь малахольные насекомые, а добротные упитанные огромные нажористые шмели, которые в кулинарном рецепте пройдут если уж не за курицу, так за куриную ногу. Ну без шуток: просто очень красиво: шмели над цветами".

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