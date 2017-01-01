Забавные шмели облюбовали цветы в Донецке
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 14:31
-
- 20
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Во дворе нашей организации расцвели осенние (ну или почти осенние) цветы. И над этим цветами кружат - нет, не какие-нибудь малахольные насекомые, а добротные упитанные огромные нажористые шмели, которые в кулинарном рецепте пройдут если уж не за курицу, так за куриную ногу. Ну без шуток: просто очень красиво: шмели над цветами".
- 20
Ещё
41
07.08 20:33 | LaimeLaim
78
13.08 12:37 | natalitvinenko
59
11.04 16:50 | LaimeLaim
Комментарии (0)