Забавные шмели облюбовали цветы в Донецке

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 14:31

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211459

Живописную природную зарисовку снял мобильный репортёр из Донецка. В середине августа в городе распустились яркие цветы. Которые не остались незамеченными не только горожанами, но и местными насекомыми. Соцветия облюбовали шмели. Причём, как отмечает автор видео, очень упитанные и нажористые. Они забавно кружат над лепестками, неуклюже садятся, пьют нектар. "Выглядит уж очень красиво," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Во дворе нашей организации расцвели осенние (ну или почти осенние) цветы. И над этим цветами кружат - нет, не какие-нибудь малахольные насекомые, а добротные упитанные огромные нажористые шмели, которые в кулинарном рецепте пройдут если уж не за курицу, так за куриную ногу. Ну без шуток: просто очень красиво: шмели над цветами".