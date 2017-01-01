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Три автомобиля столкнулись на Липецкой улице в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:18
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На юге Москвы произошло ДТП. На Липецкой улице на развязке с МКАД внедорожник протаранил два впереди двигающихся легковых автомобиля. В результате столкновения машины разбросало по проезжей части. На место аварии прибыли оперативные службы города. Пожарно-спасательные подразделения произвели смыв с проезжей части разлившихся жидкостой из автомобиля и отключили аккумуляторы. Участникам аварии медпомощь оказали на месте, никто серьезно не пострадал.

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