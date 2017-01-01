Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 14 августа 2018 года
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:44
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В программу, показанную в эфире 14 августа, вошли кадры о том, как грузовик улетел в головокружительный занос на трассе в Оклахоме; как вывеска рухнула на прохожих в Китае; как очевидцы вытащили автомобиль из глубокого провала на дороге в Китае. Также в выпуске - самые актуальные новости IT - технологий.
Напоминаем, что суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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