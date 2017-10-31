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Коммунальный "фонтан" забил возле ЗАГСа в центре Киева

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:27
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Вероятно, молодожены и мечтали о фонтане возле ЗАГСа, но явно не о таком. Теплосеть в центре Киева не прошла испытание. Труба лопнула, и струя воды под напором окатила парковку и едва не достигла дома на противоположной стороне улицы. Автовладельцы поспешили уехать. По словам очевидцев, коммунальщикам потребовалось около сорока минут, чтобы перекрыть воду. Сообщается, что из-за аварии просел асфальт, и теперь парковку сложно назвать безопасной.
Видео: Facebook / Киев Оперативный

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