Коммунальный "фонтан" забил возле ЗАГСа в центре Киева
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- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:27
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Видео: Facebook / Киев Оперативный
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