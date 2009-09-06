Спасатели и медики работают на месте обрушения эстакады в Италии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:13
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- 23
Видео: Twitter / Carlo Clerici
Видео: YouTube / Hatzui Jazz
- 23
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