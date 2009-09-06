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Спасатели и медики работают на месте обрушения эстакады в Италии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:13
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Автомобильный мост рухнул в итальянском городе Генуя. Около 200 метров многотонной конструкции упали в воду. В этот момент на эстакаде, по словам очевидцев, находились несколько грузовых и легковых автомобилей. Под обломками оказались несколько автомобилей, а также железнодорожные пути и склады, находившиеся под эстакадой. По последним данным, жертвами трагедии стали более десяти человек. На данный момент спасатели производят разбор завалов. Пожарные и медики, как видно на этих кадрах, вытаскивают из-под обломков людей. Сообщается, что пострадавших развозят по больницам города.
Видео: Twitter / Carlo Clerici
Видео: YouTube / Hatzui Jazz


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