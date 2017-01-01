В столице значительно потеплело 14 августа
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:14
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- 18
В столице значительно потеплело, но еще сохраняются холодные порывы ветра. Воздух смог прогреться до +25С.
- 18
В столице значительно потеплело, но еще сохраняются холодные порывы ветра. Воздух смог прогреться до +25С.
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