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В столице значительно потеплело 14 августа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:14
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В столице значительно потеплело, но еще сохраняются холодные порывы ветра. Воздух смог прогреться до +25С.

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