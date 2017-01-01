Слетки и птенцы на водоемах Москвы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:14
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- 15
Еще в столице можно встретить слётков чаек. Чайки взрослое оперение получают только к 4-м годам. На мелководье чайки-слетки и взрослые особи купаются и отдыхают. А в парке Горького можно полюбоваться малышами хохлатой чернети. Нырки греются на солнышке и завидев посетителей с хлебом отправляются на трапезу.
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