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Слетки и птенцы на водоемах Москвы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:14
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Еще в столице можно встретить слётков чаек. Чайки взрослое оперение получают только к 4-м годам. На мелководье чайки-слетки и взрослые особи купаются и отдыхают. А в парке Горького можно полюбоваться малышами хохлатой чернети. Нырки греются на солнышке и завидев посетителей с хлебом отправляются на трапезу.

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