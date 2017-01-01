Активный отдых горожан в Лужниках

Автор: tim777 Дата публикации: 21:06

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14 августа в столичном регионе сохраняется комфортная солнечная погода. Температура в дневные часы составляет 25-27 °С и без осадков. Такие погодные условия благоприятствуют к активному отдыху горожан на открытом воздухе. Так, в Лужниках горожане не только традиционно гуляют по живописным набережным, но и активно занимаются спортом. Как сообщают синоптики, подобные погодные условия в ближайшие дни могут незначительно изменится - пройдут дожди и возможно грозы, однако уже к выходным москвичей снова ждёт комфортная солнечная погода.