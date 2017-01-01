Фотомарафон "Мотопаппарацци" состоялся в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:04
-
- 20
14 августа в столичном районе Хамовники в центре Москвы состоялось массовое мероприятие 6-ый Фотомарафон Мотопаппарацци. Традиционное в мотокругах мероприятие проходило по столичным улицам города. Сотни мотоциклистов катались по специально запланированным маршрутам в то время когда их снимали фотографы. Мотоциклисты стремились удачно и эффектно попасть в объективы фотокамеры: некоторые вставали и ехали на заднем колесе, другие жгли резину, третьи катались змейкой, а кто-то удивлял фотографов и прохожих экстравагантными нарядами и необычными мотоциклами.
- 20
Комментарии (0)