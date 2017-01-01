s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фотомарафон "Мотопаппарацци" состоялся в центре Москвы

Фотомарафон "Мотопаппарацци" состоялся в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:04
  • 20
  • 0

14 августа в столичном районе Хамовники в центре Москвы состоялось массовое мероприятие 6-ый Фотомарафон Мотопаппарацци. Традиционное в мотокругах мероприятие проходило по столичным улицам города. Сотни мотоциклистов катались по специально запланированным маршрутам в то время когда их снимали фотографы. Мотоциклисты стремились удачно и эффектно попасть в объективы фотокамеры: некоторые вставали и ехали на заднем колесе, другие жгли резину, третьи катались змейкой, а кто-то удивлял фотографов и прохожих экстравагантными нарядами и необычными мотоциклами.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
23:01 | Uwis
Московский метрополитен выпустил билеты «Единый» с информацией о выборах Мэра Москвы
51 0
19.05 13:34 | Jamke1973
Старт мотопробега МотоМосква 2018 на Поклонной горе