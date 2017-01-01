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Два ДТП с велосипедистами произошло на Пятницком шоссе: один велосипедист погиб

Автор:
mars66
Дата публикации:
14.08 22:48
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Два ДТП с велосипедистами произошло на северо-западе столицы на Пятницком шоссе. В первом ДТП около восьми часов вечера велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу через Пятницкое шоссе напротив дома 21, но был сбит мотоциклистом, двигавшимся в сторону области. Велосипедист погиб на месте, мотоциклист с тяжёлыми травмами госпитализирован.

Во втором ДТП, произошедшем через некоторое время после первого, возле дома 21 на дублёре Пятницкого шоссе по направлению в сторону центра велосипедист не поделил дорогу с автомобилем "Ауди Q5". Велосипедист госпитализирован. Подробности данной аварии неизвестны.
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