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Работа площадки "Хождение за три моря, XV" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи" на площади Революции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14.08 23:07
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Афанасий Никитин, купец из Твери и автор знаменитого «Хождения за три моря» (1468–1474) считается не только первым русским купцом, побывавшим в Индии (за четверть века до португальца Васко да Гамы), но и вообще первым русским путешественником. Площадка рассказывает о его путешествии: на одном «берегу» останется «Русь», а на другом появится «Индия». На одном берегу гостей фестиваля познакомят с повседневным бытом русских купцов и путешественников XV века, расскажут о тонкостях купеческой науки и особенностях строительства русских судов. А на другом – научат ориентироваться по средневековым картам звездного неба, предсказывать будущее и украсят всех желающих узорами мехенди (широко распространившихся в Индии с XII века). А еще будут игры-путешествия (гости пройдут путем русских торговцев до Индии и вернутся домой) и заморские базары с диковинными товарами.

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