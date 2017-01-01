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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание квартиры на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14.08 23:17
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На юге Москвы загорелась квартира в жилом доме. Возгорание произошло по адресу: Загорьевская, д. 15. К прибытию на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окон квартиры на третьем этаже шел дым и вырывалось пламя. В ходе проведения разведки и тушения было установлено, что происходит возгорание на кухне личных вещей и мебели на площади 5 кв. метров. В считанные минуты пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет, в горящей квартире никого не было. Причины пожара устанавливаются.

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