Пожарные оперативно ликвидировали возгорание квартиры на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 14.08 23:17

71

71 0

На юге Москвы загорелась квартира в жилом доме. Возгорание произошло по адресу: Загорьевская, д. 15. К прибытию на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окон квартиры на третьем этаже шел дым и вырывалось пламя. В ходе проведения разведки и тушения было установлено, что происходит возгорание на кухне личных вещей и мебели на площади 5 кв. метров. В считанные минуты пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет, в горящей квартире никого не было. Причины пожара устанавливаются.