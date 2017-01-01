Дожди заливают посёлок Силинский в Приморье
- Автор:
- Antoninaprimkrai
- Дата публикации:
- 10:55
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- 16
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Силинский, Приморский край. Дождь льет сутки. Мы живём подальше от деревни, возле рыбного цеха, но все равно вода набирается. В поселке Силинский ситуация похуже, так как там рядом речка. Она может выйти из берегов, тогда придется до города на лодках добираться. Дороги размывает в такие дожди, дождь третий день идёт, но сегодня ливень сутки льет не прекращаясь".
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