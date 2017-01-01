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Дожди заливают посёлок Силинский в Приморье

Автор:
Antoninaprimkrai
Дата публикации:
10:55
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Мощные ливни обрушились на Приморский край. Эти кадры из посёлка Силинский. Здесь, по словам мобильного репортёра, дожди идут уже третьи сутки. А последний день - и вовсе льёт непрерывно. Непогода уже привела к сильным подтоплениям на улицах. А если дожди продолжатся, в поселке может выйти из берегов река. Люди боятся, что тогда придётся добираться до города разве что на лодках.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Силинский, Приморский край. Дождь льет сутки. Мы живём подальше от деревни, возле рыбного цеха, но все равно вода набирается. В поселке Силинский ситуация похуже, так как там рядом речка. Она может выйти из берегов, тогда придется до города на лодках добираться. Дороги размывает в такие дожди, дождь третий день идёт, но сегодня ливень сутки льет не прекращаясь".

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