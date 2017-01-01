s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ

Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:51
  • 21
  • 0

Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ. Они станут частью ландшафтного парка. Водоемы очистили от накопившейся за много лет грязи и мусора, укрепили берега, запустили рыб, обустроили смотровые площадки и зоны отдыха, появились пешеходные мостики, амфитеатр, отреставрировали фонтан "Золотой колос". Благодаря установленной подсветке очень эффектно теперь в темное время суток смотрятся берега.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
01:24 | Uwis
Работа площадки "Средневековый университет. Наука и Алхимия" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"
95 0
13.08 19:49 | Max_019
Три автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы
44 0
07.08 23:27 | Uwis
На ВДНХ восстановили уникальные северный и южный розарии