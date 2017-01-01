Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:51
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Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ. Они станут частью ландшафтного парка. Водоемы очистили от накопившейся за много лет грязи и мусора, укрепили берега, запустили рыб, обустроили смотровые площадки и зоны отдыха, появились пешеходные мостики, амфитеатр, отреставрировали фонтан "Золотой колос". Благодаря установленной подсветке очень эффектно теперь в темное время суток смотрятся берега.
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