Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 00:51

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Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ. Они станут частью ландшафтного парка. Водоемы очистили от накопившейся за много лет грязи и мусора, укрепили берега, запустили рыб, обустроили смотровые площадки и зоны отдыха, появились пешеходные мостики, амфитеатр, отреставрировали фонтан "Золотой колос". Благодаря установленной подсветке очень эффектно теперь в темное время суток смотрятся берега.