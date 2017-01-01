Работа площадки "Средневековый университет. Наука и Алхимия" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:24

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В Средневековье наука и алхимия развивались параллельно. Одни ученые пытались изобрести летательные аппараты, другие искали философский камень, чтобы превращать металл в золото и сварить эликсир молодости. Средневековый университет на «Временах и эпохах» рассказывает о научных и мистических изысканиях того времени. В мастерской показывают диковинные изобретения и машины — прообразы современной техники, можно даже собрать и научиться пользоваться некоторыми из них. В лаборатории проводят химические опыты.