Российских туристов второй день держат в аэропорту Барселоны

Автор: Christi Chistyakova Дата публикации: 08:09

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Российских туристов второй день держат в аэропорту Барселоны. Каждый раз самолёт отменяют и переносят на более позднее время. Объясняют техническими проблемами, на самом деле, сотрудники авиакомпании "Vueling" бастуют. Вчера более 40 минут половину пассажиров держали в автобусе. Сегодня посадили всех пассажиров в самолёт, а через час ссадили якобы по техническим причинам. Среди туристов врачи, которых второй день ждут на работе, беременная женщина с грудным ребенком, другие семьи с детьми, пожилые люди. В консульстве сказали, что это сложности отдыхающих, нужно обращаться к авиаоператору. Людям не предоставили гостиницу. Предложили лаунжзону для семей с детьми, но для этого было необходимо снова проходить паспортный контроль и проверку багажа и обратно. Автор ролика не пошла по причине того, что предложили это ей, в первую очередь, как зачинщику забастовки и главному переводчику между сотрудниками авиакомпании и пассажирами. Все сотрудники авиакомпании "Vueling" ушли из транзитной зоны. Люди не владеют ни информацией, ни могут попросить пледы (вся одежда в багаже, который нам не выдали).