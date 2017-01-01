Грунтовая дорога в Приморье находится в плачевном состоянии
- Автор:
- Antoninaprimkrai
- Дата публикации:
- 11:15
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- 14
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Посёлок Силинский, дорога в Артем. Асфальта нет, но есть грунтовка. Ямы никто не собирается делать, здесь уже лет как 10 ремонт не делается. Посмотрите сами, какие дороги ужасные. Один человек недавно здесь разбился. Всё благодаря властям и дорожникам, которые не торопятся делать дороги!".
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