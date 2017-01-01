s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Грунтовая дорога в Приморье находится в плачевном состоянии

Грунтовая дорога в Приморье находится в плачевном состоянии

Автор:
Antoninaprimkrai
Дата публикации:
11:15
  • 14
  • 0

Эта дорога в посёлке Силинский, что в Приморском крае, напоминает поверхность Луны. Всё потому, что полотно усыпано многочисленными выбоинами - кратерами. Асфальта здесь нет. И грунтовку, по словам местных жителей, не ремонтировали около 10 лет. Из-за плохого состояния полотна здесь, как рассказывает автор ролика, происходят ДТП. Одно из которых закончилось трагедией.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Посёлок Силинский, дорога в Артем. Асфальта нет, но есть грунтовка. Ямы никто не собирается делать, здесь уже лет как 10 ремонт не делается. Посмотрите сами, какие дороги ужасные. Один человек недавно здесь разбился. Всё благодаря властям и дорожникам, которые не торопятся делать дороги!".


  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
11:39 | Хораськин Андрей
В Новочебоксарске появилась яма глубиной один метр
48 0
14.08 12:07 | Antoninaprimkrai
В Приморском крае дорога из Силинского в Артём стала похожа на решето
51 0
13.08 15:33 | Хораськин Андрей
Ямы на каждом шагу: дорога в Чувашии находится в плачевном состоянии
16 0
10:55 | Antoninaprimkrai
Дожди заливают посёлок Силинский в Приморье
45 0
13.08 11:33 | Хораськин Андрей
Жители чувашского села Красные Четаи жалуются на состояние дворовых дорог