Грунтовая дорога в Приморье находится в плачевном состоянии

Автор: Antoninaprimkrai Дата публикации: 11:15

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211496

Эта дорога в посёлке Силинский, что в Приморском крае, напоминает поверхность Луны. Всё потому, что полотно усыпано многочисленными выбоинами - кратерами. Асфальта здесь нет. И грунтовку, по словам местных жителей, не ремонтировали около 10 лет. Из-за плохого состояния полотна здесь, как рассказывает автор ролика, происходят ДТП. Одно из которых закончилось трагедией.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Посёлок Силинский, дорога в Артем. Асфальта нет, но есть грунтовка. Ямы никто не собирается делать, здесь уже лет как 10 ремонт не делается. Посмотрите сами, какие дороги ужасные. Один человек недавно здесь разбился. Всё благодаря властям и дорожникам, которые не торопятся делать дороги!".