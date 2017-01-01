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Жители Новосибирска просят отремонтировать дорогу на Карла Либкнехта

Автор:
Anatoliy1710
Дата публикации:
13:38
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Жители Новосибирска просят отремонтировать дорогу на улице Карла Либкнехта. Проезжая часть находится в плачевном состоянии. Асфальт здесь покрыт ямами и выбоинами. Их, по словам горожан, не так много. Однако преодолевать эти дефекты дороги - весьма затруднительно. Но пока что ремонтной бригады на этой улице ждут уже несколько лет.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"В городе Новосибирске, на улице Карла Либкнехта, вся дорога в ямах. Несколько раз обращался в администрацию города. В ответ - одни отписки, что "если будут деньги то отремонтируем"! Там всего три больших и несколько маленьких ям. Неужто у города нет таких средств, чтобы полкуба асфальта положить?".

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