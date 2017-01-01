Жители Новосибирска просят отремонтировать дорогу на Карла Либкнехта
- Автор:
- Anatoliy1710
- Дата публикации:
- 13:38
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- 18
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В городе Новосибирске, на улице Карла Либкнехта, вся дорога в ямах. Несколько раз обращался в администрацию города. В ответ - одни отписки, что "если будут деньги то отремонтируем"! Там всего три больших и несколько маленьких ям. Неужто у города нет таких средств, чтобы полкуба асфальта положить?".
- 18
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