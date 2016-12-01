Пожарные прибывают на станцию метро "Автозаводская" для проверки информации о задымлении

Автор: nastya1996 Дата публикации: 12:35

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В Москве оцепили станцию метро "Автозаводская". Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. На снимках видно, что у входа в подземку скопилось множество пожарных машин, а также карет скорой медицинской помощи. Вход для пассажиров - ограничен. Что стало причиной оцепления - неизвестно.

Оцепление у метро Автозаводская. . Видео 1