Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 15 августа 2018 года
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:41
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В программу, показанную в эфире 15 августа, вошло: пожар произошёл в магазине фейерверков в Малайзии; многотонная труба сорвалась со строительного крана и упала на легковушку в Бангкоке; в Таиланде туристов смыло внезапным паводком. Также в выпуске - самые актуальные новости IT - технологий.
Напоминаем, что суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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