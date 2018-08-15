Сильный ливень обрушился на столицу
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 18:58
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- 55
Вечером 15 августа после жары в столичный регион пришёл циклон, который принёс дожди. На дорогах образовались заторы и локальные подтопления.
- 55
Вечером 15 августа после жары в столичный регион пришёл циклон, который принёс дожди. На дорогах образовались заторы и локальные подтопления.
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