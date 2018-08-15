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Сильный ливень обрушился на столицу

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:58
  • 55
  • 2

Вечером 15 августа после жары в столичный регион пришёл циклон, который принёс дожди. На дорогах образовались заторы и локальные подтопления.

  • 55
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    21:00
    По ВМ 15.08.18 в 20:45.
  • tim777
    21:19
    По М24 в 21:02
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